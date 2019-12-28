شريف اكرامي يغيب عن مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بلاتينيىوم الزيمبابوي

شهد مران الأهلي الجماعي اليوم غياب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي اقيم علي ملعب التتش، والذي كان قد اكتفي خلال مران الأمس بفقرة تأهيل وجلسة في الجيم، كما غاب لليوم الثاني على التوالي لاعب وسط الفريق الأحمر صالح جمعة، ولم يحدد الجهاز الفني بقيادة السويسرى فايلر بعد موقف كلا الاثنين من التواجد ضمن تشكيل الأهلي لمواجهة بلاتينيىوم الزيمبابوي مساء غدا في دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه قد أنهت الجهات المعنية من كافة استعداداها لمباراة الأهلي وبلاتينيوم، والتي ستقام بحضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة.