شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى اليوم السبت 28 / 12 /2019 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، ويدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بحثاً عن الفوز بالنقاط الثلاث قبل مواجهة العودة بالاسماعيلية لاسيما أن الاتحاد يعيش أزهى عصوره الكروية هذا الموسم بإستثناء الخسارة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، على الجانب الأخر ، عقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار اجتماعاً مع اللاعبين سعيا لتحفيزهم من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم المحلية والتى كان أخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد وقبلها الخسارة من الاهلى بهدف دون رد ، قبل أن يتم التأكيد على أن تلك الفترة تتطلب جهود مضاعفة من أجل تخطى تلك الكبوة بشكل سريع.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والاسماعيلى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الاسكندرية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والإسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام الدراويش مكون من : "عماد السيد ، السيد سالم، محمود رزق، محمد أنور وأسامة عزب، أحمد رفعت، نور السيد، أحمد نبيل، خالد الغندور ، رزاق سيسيه، أكوي"

Advertisements

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام زعيم الثغر مكون من : "محمد فوزى ، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي مصطفى، أحمد أيمن ، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي ، همام طارق، حازم مرسى"

مكافأت البطولة العربية

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.