شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى اليوم السبت 28 / 12 / 2019 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل نادى الزمالك اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

تقام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى فى تمام الثالثة عصر اليوم السبت، ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

ترتيب الزمالك وزيسكو الزامبى

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

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جلسات نفسية لكارتيرون مع نجوم الزمالك قبل مواجهة زيسكو

ومن جانبه حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك علي عقد جلسات مع لاعبيه لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعبون بسبب النتائج السلبية الأخيرة في الدوري واخرها التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، وطالبهم كارتيرون بإغلاق صفحة الدوري تماما وتحقيق المكسب في مباراة اليوم لمصالحة الجماهير التي أصبحت غير راضية عن مستوي ونتائج الفريق.

كما طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة انهاء الهجمات باحراز اهداف واستعرض تسجيل مباراة الفريق امام الإنتاج الحربي والتي أضاع خلالها لاعبو الزمالك العديد من الفرص السهلة، مؤكدا لهم ان الفوز حليفهم ولكن عليهم التركيز أمام مرمي المنافس.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زيسكو الزامبى

التشكيل الذي استقر عليه كارتيرون يعتبر تشكيل اضطراري بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل السفر الي زامبيا، حيث يغيب كل من حازم امام وشيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة، ومحمد عنتر لأسباب فنية.

ومن المنتظر ان يضم تشكيل الزمالك في مباراة زيسكو الزامبى اليوم كل من : محمد أبو جبل ، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.