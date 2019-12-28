شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الزمالك 3/2 فى فيلم "التعساء الخمسة" خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبت الإصابات دور البطولة فى إلصاق لقب "التعيس" لخمسة من مشاهير الكرة المصرية خلال 2019 بعدما داهمتهم بقوة وحرمتهم من التألق مع أنديتهم والمنتخب الوطنى لاسيما أنها حاصرتهم فى ريعان تألقهم..

*مؤمن زكريا

كشف مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى ومنتخب مصر تفاصيل إصابته التى تحتاج لوقت طويل للعلاج خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية وهو في حالة صحية أثارت حيرة ودهشة عشاق كرة القدم في مصر

حيث ظهر اللاعب خلال البرنامج، في حالة غير مستقرة تجلت ملامحها، في صعوبة النطق والتحدث بسهولة، بالإضافة إلي نظراته الغريبة ووجه الشاحب، ما يؤكد أن اللاعب مر ويمر بمرحلة هي الأصعب في حياته سواء المهنية أو الشخصية.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كافة مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.

*محمد محمود

فى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود لاعب الأهلى خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 اكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الاوليمبى فى بطولة كأس الامم الأفريقية تحت 23 عاماً التى توج الفراعنة الصغار أبطالا لها.

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*حمدى فتحى

فى 22 نوفمبر الماضى تلقى حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى صدمة قاسية بعد إصابته خلال أحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول، بقطع فى غضروف الركبة حيث يغيب عن الملاعب ستة شهور كاملة .

ومنذ انتقاله للقلعة الحمراء في يناير 2018، واللاعب يشارك مع الأهلي في معظم المباريات محليا، وأفريقيًا، فصاحب الـ25 عام شارك مع الأهلي في 33 مباراة أحرز خلالهم خمس أهداف وصنع اثنان ، بينما شارك في الموسم الحالي، مع فريقه في أربع مباريات محلية سجل فيهم هدف وحيد، بالإضافة إلى أنه شارك مع المنتخب الأول في مباراتين ضد بتسوانا وليبريا وتمكن من تدوين اسمه بقوى بتسجيله لهدفين، بواقع هدف في كل مباراة وجاءت الاصابة لتصيب رحلة تألقه بجمود مؤقت .

*محمود عبد الرحيم جنش

فى 28 يونيو الماضى أصيب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بقطع فى وتر اكيليس خلال تدريبات المنتخب الوطنى الذى كان يشارك وقتها فى كأس الامم الافريقية التى استضافتها مصر 2019 ليتم استبعاده من البطولة وغيابه عن الفريق الابيض منذ ذلك التوقيت .

* محمود عبد العزيز زيزو

فى 5 أكتوبر الماضى تعرض محمود عبد العزيز زيزو لاعب الزمالك للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والخارجي، خلال مواجهة مصر المقاصة ليغيب عن اللاعب عن مباريات الفارس الابيض لمدة 6 شهور .