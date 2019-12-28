شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح لـ سوبر كورة: "القيعى والمنيسى زى الغندور..ونص كلام قناة الأهلى كذب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق حول رأيه فى الأحداث التى شهدتها بعض الفترات بين الإعلام فى الأهلى والزمالك قائلاً:"نص الكلام فى قناة الأهلى مش حقيقى ولكن سوشيال ميديا الأهلى أفضل من الزمالك".

تابع وليد صلاح عبد اللطيف فى حوار خاص لـ"سوبر كورة" سيتم نشره كاملا خلال الساعات القادمة عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وتأثير تصريحاته على الزمالك من عدمه: "سيد عبد الحفيظ بيعرف يتكلم ويعرف يضايق وبيعرف يرمى كلام ولكن النادى الأهلى لديه سياسة يسير عليها سواء سيد عبد الحفيظ أو مش موجود ولديه لائحة يسير النادى عليها وهو بيطلع بس يقول كلام وخلاص وكلامه بيفرح سوشيال ميديا الأهلى ولكن هو موجود أو مش موجود الأهلى ماشى".

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وعن البرنامج الذى يقدمه عدلى القيعى وإبراهيم المنيسى فى قناة الأهلى مقارنة بالبرنامج الذى قدمه خالد الغندور للزمالك قال وليد صلاح عبد اللطيف:"برنامج القيعى وإبراهيم المنيسى ليس أفضل من الغندور وكانوا بيردوا على بعض بدلائل وحقائق ولكن شايف في قناة الأهلي بعض الكلام أو نصف الكلام مش حقيقى بصراحة في حاجات بيزودوا فيها زي لما سيد عبد الحفيظ قال نقف دقيقة حداد على التحكيم، ماحدش قال حاجة أو إتكلم، ولكن في نفس الوقت ماتشات خلصت بالتحكيم للأهلي".