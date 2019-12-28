شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: شريف إكرامى كان الحارس رقم "4" فى اختيارات مارتن يول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق أن شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء كان الحارس رقم 4 فى اختيارات الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي وقتها، بعد محمد الشناوي الذى تعاقد معه الأهلي وقتها و أحمد عادل و مسعد عوض.

تابع طارق سليمان فى تصريحات لقناة TIME SPORTS كان هناك خلافات غير واضحة من جانب مارتن يول لشريف إكرامي و الأخير كان يمر بأزمات نفسية وقتها وكان دوري أن أسانده وهو ما أدخلني فى خلافات بيني و بين مارتن يول بسبب رؤيته أنني أدعم إكرامي ، وطلبت إكرامي و قتها بالصمت و التركيز فى التدريبات.

أضاف طارق سليمان عقب رحيل مارتن يول وتولي حسام البدري مهمة المدير الفني والذي بدأ بشريف إكرامي و أكد أنه الحارس الأول فى حسابات البدري وتألق إكرامي و حصل على لقب أفضل حارس وقتها فى الموسم.

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تطرق سليمان إلى مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي و تألقه مؤكداً أنه حارس مميز ويمتلك إمكانيات جيدة ، ومستواه أرتفع عن تواجده فى بتروجت لأن اللعب للأهلي يختلف عن أي فريق آخر ، وهو حارس موهوب و يمتلك شخصية مميزة ويتطور من فترة لأخرى ،ليصبح الحارس الأول للأهلي و المنتخب و يتألق مع معهم فى كأس العالم بروسيا ليصبح بعدها الحارس الأول فى مصر حالياً.

يستعد الأهلي لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء السبت علي ستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.