ملف الجمعة.. مفاجأة مرتضى.. مهاجم الأهلي المنتظر وسقوط السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019.
عدلي القيعي يسخر من اتهامات مرتضى منصور بشأن السحر
رئيس بعثة الزمالك يكشف كواليس فقدان حقيبة الأحذية.. ويصرح: يجب فك السحر
كارتيرون: جئنا إلى زامبيا من أجل الفوز.. ورسالة بشأن الدوري
"خناقة على الكرة وقذف زجاجة" .. 5 مواقف أشعلت غضب صلاح في ليفربول
رسميا.. ليفربول يعلن صفقة جديدة
لزمالك يعلن انتهاء أزمته في زامبيا.. ومرتضى يعد بمفاجأة
خاص | عمرو وردة عن أنباء ارتباطه من فتاة "الانستجرام" : ربما (صور)
سيد عبد الحفيظ: نحترم بلاتينيوم.. ولا نأمن لغدر الكرة
بالأرقام.. صلاح يتصدر هدافي ليفربول مع كلوب بعد كسر الـ500
لمصلحة الزمالك.. بريميرو دي أوجوستو يتعادل مع مازيمبي بدوري الأبطال
رسميًا.. بيراميدز يعلن خليفة ديسابر
قائمة الأهلي.. 7 مستبعدين ودعم لخط الدفاع أمام بلاتينيوم
مصدر لمصراوي: سموحة يستهدف مهاجم الأهلي.. واللاعب يُرحب
"نعلم أهمية دوري الأبطال".. ماذا قال فايلر عن مباراة بلاتينيوم؟
بعد أنباء ارتباطه بالزمالك.. السعيد يوضح موقفه من الرحيل عن بيراميدز
لمصلحة ليفربول.. السيتي يسقط بثلاثية أمام وولفرهامبتون
"تعرض لتصريحات عنصرية من مدربه ولعب في إسرائيل" .. من هو مهاجم الأهلي المنتظر؟
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