بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم السبت عددًا من المباريات النارية سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو في الدوري الإنجليزي.

أبرز مباريات السبت عندما يلعب الزمالك أمام زيسكو الزامبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا كما يستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أفريقيا:

زيسكو × الزمالك .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

النجم الساحلي × الهلال السوداني .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

اتحاد العاصمة × صنداونز .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

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الأهلي × بلاتينيوم .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الوداد البيضاوي × بترو أتلتيكو .. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

- الدوري الإنجليزي:

نورويتش سيتي × توتنهام هوتسبير .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

وستهام × ليستر سيتي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

بيرنلي × مانشستر يونايتد .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

كأس محمد السادس:

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي .. 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 2.