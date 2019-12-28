لمصلحة ليفربول.. السيتي يسقط بثلاثية أمام وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق وولفرهامبتون فوزًا قاتلاً على حساب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات الأسبوع التاسع عشر من بريميرليج.

المباراة شهدت إثارة مبكرة بعد طرد حارس مانشستر سيتي إيدرسون إثر عرقلته لاعب وولفرهامبتون جوتا خارج منطقة الجزاء.

أهداف المباراة بدأت عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 25 من ضربة جزاء حيث احتسب حكم المباراة ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

نفس اللاعب عاد من جديد ليسجل هدفًا في شباك وولفرهامبتون في الدقيقة 50 من زمن أحداث المباراة.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 55 عندما سجل اللاعب الإسباني صاحب الأصول المالية أداما تراوري هدف التقليص لوولفرهامبتون.

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آخر عشر دقائق من زمن المباراة أحرز راؤول خمنيز هدف التعادل بعد تمريرة من تراوري في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 89 أحرز دوهتري هدفًا قاتلاً في شباك مانشستر سيتي ليفوز وولفرهامبتون في النهاية بنتيجة (3-2).

هذه النتيجة جعلت مانشستر سيتي يظل في المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 14 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام وستهام.

في المقابل، ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 30 نقطة ليصبح في المركز الخامس ليكون على بعد نقطتين من تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه شيفيلد يونايتد يوم الأحد المقبل، في المقابل يخرج وولفرهامبتون لمواجهة ليفربول ضمن مباريات الأسبوع الـ20.