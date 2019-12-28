بالصور.. "ويبكو" تفوز بالدورة التنشيطية لكرة القدم الخماسي لشركات قطاع البترول





توج فريق ويبكو، بطلاً للدورة التنشيطية لكرة القدم الخماسي لشركات قطاع البترول، بعد أن اقتنص فوزا غالياً اليوم فى المباراة النهائية للبطولة ، بتغلبه على فريق هيئة البترول بنتيجة ١ / صفر فى المباراة النهائية.

و حكم اللقاء الحكم الدولى إبراهيم نور الدين و بهذه النتيجة حقق فريق ويبكو لقب البطولة للمرة الأولى وجدير بالذكر أن فريق شركة ويبكو حصل على لقب بطولة دورى قطاع البترول العام الماضى كما حصل على لقب الدورة الرياضية الثانية التى نظمتها النقابة العامة للبترول بالأسكندرية عن جدارة و استحقاق .

و قام المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول بتسليم كأس البطولة للمهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وأكد المهندس إبراهيم مسعود ، بأن البداية القوية لفريق شركة ويبكو يرجع الى فترة الاعداد القوية التى خاضها الفريق من خلال مشاركاته فى الدورات التنشيطية التى تنظمها اللجنة العليا للنشاط الرياضى بقطاع البترول بالإضافة إلى الدورة الرياضية الثانية التى نظمتها النقابة العامة للبترول و الفوز بهم عن جدارة و استحقاق .

كما أشاد المهندس إبراهيم مسعود بالمجهود

المبذول من المحاسب محمد فتحى مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية و المشرف على فريق الكرة بالإضافة إلى الدعم المتواصل لمجلس الإدارة للأنشطة الاجتماعية و الرياضية بالشركة بما له أثر إيجابي على جميع العاملين و الفرق الرياضية وخاصة فريق كرة القدم الخماسي الذي يستحق كل التقدير على الأداء المشرف و الرجولي فى دورة كرة القدم الخماسية لشركات البترول أسوان ٢٠١٩

كما أكد المهندس إبراهيم مسعود بأن شركة ويبكو دائماً تحرص على الأشتراك فى جميع المسابقات الرياضية التى تنظمها الهيئة المصرية العامة للبترول ، إيماناً بأن هذه الدورات تزيد من التعارف بين العاملين بشركات قطاع البترول والتى تؤدي الي تقوية العلاقات و الصداقات بين العاملين بقطاع البترول .