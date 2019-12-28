تعرف علي نتائج اليوم الأول للبطولة العربية للمضمار في سباق الدراجات

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات اليوم الاول للبطولة العربية للمضمار والتي تقام بستاد القاهره خلال الفتره من ٢٧ديسمبر وحتي ٣٠.

وحصل المنتخب الإماراتي علي المركز الاول عن طريق صافيه الصايم وفي المركز الثاني الجزائرية نور ياسمين ووجاءت مصر في المركز الثالث عن طريق سهيل يوسف اما عن السرعة الفردية رجال حصلت مصر علي المركز الاول بينما حصلت الجزائر علي المركز الثاني وحصلت الامارات علي

المركز الثالث.

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وفي سباق السرعة الفردية رجال حصلت الإمارات علي المركز الأول وحصلت والجزائر علي المركز الثاني بينما جاءت مصر في المركز الثالث. اما عن المطاردة الفردية رجال حصلت الامارات علي المركز الاول وحصلت السعودية علي المركز الثاني بينما جاءت المغرب في المركز الثالث.

وجاءت نتائج المطاردة الفردية رجال شباب كالتي.. حصلت

مصر علي المركز الأول بينما حصلت الجزائر علي المركز الثاني والامارات علي المركز الثالث. اما عن نتائج المطاردة الفردية إناث كبار حصلت مصر علي المركز الاول بينما حصلت الجزائر علي المركز الثاني. وجاءت نتائج آنسات شباب اسكربتش الامارات في المركز الاول والجزائر في المركز الثاني وجاءت مصر في المركز الثالث. فيما جاءت نتائج انثات كبار اسكربتش مصر في المركز الاول والامارات في المركز الثاني والجزائر في المركز الثالث. وجاءت نتائج رجال شباب اومنيوم الجزاير مركز اول وثاني والأردن ثالث.