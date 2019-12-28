قبل لقاء الزمالك وزيسكو.. جماهير الأبيض تدعم فريقها

تصدر هاشتاج الزمالك، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي، قبل لقاء الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، مساء غدًا السبت، على ملعب "ليفي مواناماسا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.

وجاء تفاعل جماهير نادي الزمالك، قبل لقاء الأبيض غدًا أمام زيسكو، دعمًا منهم للاعيبة نادي الزمالك وتحفيزًا لتقديم أداء عالي يساعد النادي للفوز بعد الغضب الذي سيطر علي عشاق الفارس الأبيض بالأداء والنتيجة غير المرضية في الدوري المصري

الممتاز.

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وقال أحد جماهير نادي الزمالك للاعيبة النادي، "من أجلنا كونوا أقوياء"، وعلق أخرون:" أننا نعشق كيان نادي الزمالك وليست أشخاص يمثلون النادي..فمهما حصل لظروف سيئة للنادي ندعمه بكل قوة" .

ستُقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال أفريقيا مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.