مؤتمر صحفي للمصري بالإسكندرية قبل مواجهة بيراميدز

يعقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر السبت للحديث عن مباراة بيراميدز المقرر لها في السادسة من مساء الأحد بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. السبت للحديث عن مباراة بيراميدز المقرر لها في السادسة من مساء الأحد بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة ظهر السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الإسكندرية الرياضي والذي سيحتضن مباراة الفريقين. السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الإسكندرية الرياضي والذي سيحتضن مباراة الفريقين. وسيتواجد قائد النادي المصري، عمرو موسى في المؤتمر الصحفي برفقة المدير الفني إيهاب جلال للرد على تساؤلات وسائل الإعلام المختلفة حول اللقاء.

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