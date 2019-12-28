مانشستر سيتي يتقدم على وولفرهامبتون بهدف رحيم في الشوط الأول

انهي فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام وولفرهامبتون متقدما بهدف دون رد ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي. رد ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي. سجل الهدف نجم الفريق رحيم سترلينج في الدقيقة 25 من عمر اللقاء .

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