شاهد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في الساعة التاسعة مساء غد السبت، على استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط في دور المجموعات بعد خوض أول جولتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني ، حيث يتواجد الأهلي على رأس

المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه رينية فايلر إلى حصد نقاط المباريات القادمة بمنافسات المجموعة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.

شاهد مباراة الأهلي وبلاتينيوم