"مزيكا" يعلن قائمة الشرقية لمواجهة غزل شبين غداً

أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لنادي الشرقية، قائمة الفريق لمواجهة نادي غزل شبين، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب غزل شبين. وضمت القائمة 20 لاعباً كما يلي : يلي : حراسة المرمى : إسلام أحمد "إيسو" _ سيد عماد. خط الدفاع : محمود صلاح _ عبدالله الشناف _ سيد مدبولي _ محمد صالح _ أحمد صقر. Advertisements خط الوسط : حامد فيصل _ عمر فتحي _ حمدي مسلم. _ حمدي مسلم. خط الوسط المهاجم : محمد خيري _ محمود أنيس _ محمد إبراهيم عواد "كيكا" _ محمد محمود "تريكة" _ علي الجنايني _ محمود هشام "كهربا". خط الهجوم : علي نصار _ ياسر إبراهيم _ كريم سمير _ حسن ربيع. فيما يغيب كلاً من أحمد عبدالغني "غنوة" وفرج كمال وحسن ماريو ومحمود عبدالواحد وأحمد السيسي للإصابة.

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