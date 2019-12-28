نتائج مباريات اليوم في دوري سوبر السلة

أنتهت مباريات الجولة الثالثة مساء اليوم الجمعة من دورى سوبر كرة السلة رجال، وأسفرت عن فوز كلا من الاهلى على الجزيرة بينما تغلب الزمالك علي مصر للتأمين و حقق سموحة الفود علي سبورتنج بينما تغلب الاتحاد السكندري

على طلائع الجيش.

حيث تغلب الأهلى على الجزيرة بنتيجة 86/ 82 و فاز الزمالك على مصر التأمين بنتيجة 79/ 59 ، اما سموحة فتغلب على سبورتنج 84/ 82 فيما يخص

الاتحاد السكندرى ففاز على طلائع الجيش 70/ 66 .

وتقام مباريات العودة بين هذه الفرق يوم السبت 25 يناير المقبل ، ومن المقرر أن تختتم هذه المرحلة يوم 30 ديسمبر على مستوى مباريات الذهاب ، على أن تبدأ مباريات العودة يوم 18 يناير ، وحتى 28 من نفس الشهر.