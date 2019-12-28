اخبار الرياضه

نتائج مباريات اليوم في دوري سوبر السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنتهت مباريات الجولة الثالثة مساء اليوم الجمعة من دورى سوبر كرة السلة رجال، وأسفرت عن فوز كلا من الاهلى على الجزيرة بينما تغلب الزمالك علي مصر للتأمين و حقق سموحة الفود علي سبورتنج بينما تغلب الاتحاد السكندري

على طلائع الجيش.

حيث تغلب الأهلى على الجزيرة بنتيجة 86/ 82 و فاز الزمالك على مصر التأمين بنتيجة 79/ 59 ، اما سموحة فتغلب على سبورتنج 84/ 82 فيما يخص

الاتحاد السكندرى ففاز على طلائع الجيش 70/ 66 .

وتقام مباريات العودة بين هذه الفرق يوم السبت 25 يناير المقبل ، ومن المقرر أن تختتم هذه المرحلة يوم 30 ديسمبر على مستوى مباريات الذهاب ، على أن تبدأ مباريات العودة يوم 18 يناير ، وحتى 28 من نفس الشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم في دوري سوبر السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا