أهداف مباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

أخفق مانشستر سيتي في استغلال خسارة ليستر سيتي أمام ليفربول، وخسر على ملعب ولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة 27-12-2019، بنتيجة 2/3 في ختام مباريات الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي، علمًا بأنه كان السباق في التسجيل بهدف نظيف سجله الإنجليزي رحيم سترلينج في منتصف الشوط الأول.

وكرر ولفرهامبتون الملقب بـ “الذئاب” فوزه على مانشستر سيتي للمرة الثانية هذا الموسم، إذ هزمه في المباراة الأولى بملعب طيران الاتحاد بهدفين.

ودفع مانشستر سيتي ثمن النقص العددي الذي تعرض له منذ الدقيقة 12 بعد طرد الحارس الدولي البرازيلي “إيدرسون” ونزول الحارس غير الجاهز “كلاوديو برافو” بدلاً من سيرخيو أجويرو، حيث تلقت شباكه هدفين متأخرين بعد تراجع المخزون البدني للاعبيه.

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