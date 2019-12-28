أهداف مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تغلب الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه الجزائري “شبيبة القبائل” بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة 27-12-2019.

وانتظر الرجاء لأكثر من 45 دقيقة من أجل زيارة مرمى حارس الشبيبة “بن يوط”، ليسجل هدفين متتاليين حملا توقيع الكونجولي بن مالانجو والمغربي سفيان رحيمي مطلع الشوط الثاني.

وبسط شبيبة القبائل سيطرته على الشوط الأول، وسط تألق ملحوظ من الظهير الأيمن الجزائري “أمين بلايلي” الذي مرر العديد من الكرات العرضية غير المستغلة من ثنائي خط المقدمة “رزقي حمرون ورضا بن سايح”.

وتغير كل شيء في الشوط الثاني، وغلبت السيطرة للرجاء الذي أهدر العديد من الأهداف السهلة بعد تسجيله للهدفين.

وأحرز الكونجولي القادم في الميركاتو الصيفي الماضي من مازيمبي “بن مالانجو” هدف التقدم في الدقيقة 51 بتسديدة ذكية بعد تسلمه لتمريرة رأسية داخل منطقة الجزاء من اللاعب سفيان رحيمي الذي بدأ يتحرك أكثر على الطرف الأيسر وفي العمق الدفاعي مما كان عليه في الشوط الأول.

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وكلل سفيان رحيمي مجهوداته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54 من متابعة ناجحة لتصويبة قوية للاعب بن مالانجو من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بن بوط لكنها سقطت منه بغرابة لترتد أمام سفيان رحيمي الذي تابعها في الشباك بسهولة.

وكاد بن مالانجو ينجح في إضافة الهدف الثالث 65، لكنه تعامل برعونة مع عرضية سفيان رحيمي الذي مر بمهارة فائقة على الجهة اليسرى قبل التمرير.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، سقط البديل “زكريا الوردي” في هفوة فادحة أمام أحد لاعبي شبيبة القبائل لتسدد الكرة وترتطم في القائم.

ورفع الرجاء رصيد نقاطه لـ 6 في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بفارق نقطة واحدة عن الترجي الذي تعادل في نفس التوقيت مع فيتا كلوب متذيل المجموعة.