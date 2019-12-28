مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون في "سيناريو مجنون"

حقق وولفرهامبتون فوزاً مثيراً على ضيفه مانشستر سيتي 3-2 اليوم الجمعة في الجولة 19 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وتقدم الـ"سيتي" بهدفين سجلهما رحيم سترلينغ (25 و50) ثم فُسح المجال لأصحاب الأرض لتقديم عرض مثير انطلق بهدف الإسباني أداما تراوري (55) ثم أضاف المكسيكي راؤول خيمينيز (82) الهدف الثاني ثم أطلق الايرلندي مات دوهيرتي رصاصة الرحمة على كتيبة بيب غوارديولا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89.



وهي الخسارة الخامسة للسيتي في الموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف ليستر الثاني، وبعيداً 14 نقطة عن ليفربول المتصدر علماً أن الأخير يملك مباراة مؤجلة. في حين ارتقى وولفرهامبتون إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة.



وخاض السيتي المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس بداعي المرض.



حفلت المباراة بالكثير من الإثارة منذ دقائقها الأولى، ولم يكد ربع الساعة الأولى أن يمر حتى أشهر حكم المباراة مارتن اتكينسون بطاقته الحمراء بوجه حارس الضيوف البرازيلي اديرسون بعد خطأ عنيف ارتكبه بحق المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا (12) بعدما صعد لملاقاته إلى خارج منطقة الجزاء وهو في حالة انفراد.



وأجبر غوارديولا على اخراج مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو العائد من الإصابة لسد فراغ اديرسون، فاستبدله بالحارس التشيلي كلاوديو برافو.



وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه، نجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (VAR) التي أظهرت أن البلجيكي ليندر ديندونكير عرقل الجزائري رياض محرز داخل منطقة الجزاء.



انبرى ستيرلينغ لركلة الجزاء وسددها أرضية على يمين الحارس البرتغالي روي باتريسيو الذي أبعدها ببراعة قبل أن يتكفل المدافع الإسباني جوني كاسترو باخراجها، لكن العودة إلى تقنية الفيديو أظهرت دخول لاعبين إلى منطقة الجزاء (24). فطالب الحكم بإعادة تنفيذ ركلة الجزاء، فانبرى لها ستيرلينغ من جديد وسددها في نفس الزاوية، وكرر باتريسيو تألقه بصدها، لكنها عادت في هذه المرة إلى ستيرلينغ فتابعها في المرمى بسهولة (25).



وأضاف ستيرلينغ الهدف الثاني لفريقه، مستغلاً تمريرة البلجيكي كيفين دي بروين المتقنة ليتابعها في المرمى (50).



وانفجرت أسارير جماهير وولفرهامبتون في الدقيقة 55، بعدما نجح تراوري بتسجيل هدف تقليص الفارق، من تسديدة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء.



وعانى مانشستر سيتي في نصف الساعة الأخير، بعد ضغط كثيف شكله لاعبو صاحب الدار، لكن سوء التنفيذ وعدم التركيز كانا السمة التي طبعت ضياع فرصهم، إلى أن خطف تراوري الكرة من الفرنسي بنجامين مندي، ومررها عرضية إلى خيمينيز المتربص داخل منطقة الجزاء فسددها في المرمى (82).



وأنهى دوهيرتي آمال سيتي بالهدف الثالث بعد تسديدة بيسراه من مشارف منطقة الجزاء على يمين الحارس (90).



وأضاع ستيرلينغ هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة، لكن تسديدته أصابت العارضة (90+3).



المصدر: بي إن سبورت