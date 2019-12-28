رياضة | مواجهات قوية لمياه البحيرة وسبورتنج وكفر بولين بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لمياه البحيرة وسبورتنج وكفر بولين بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت 4 مواجهات الجولة الـ 15، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت، حيث يستضيف فريق مياه البحيرة فريق مركزشباب العبور .

ويلتقي مركزشباب كفربولين مع نظيرة فريق مركز شباب حوش عيسى ، ويلعب فريق مركز شباب القباري، مع إيتاي البارود.

ويواجه فريق سبورتنج، نظيره فريق بترول اسكندرية ويلتقي كفر بولين مع حوش عيسي.

كما تستكمل باقي لقاءات هذه الجولة يوم الثلاثاء القادم حيث يواجه نهضة العامرية نظيره فريق نادي كوم حمادة ويلتقي الترام مع بدر.

ويلعب غزل كفر الدوار مع شباب كوم حمادة وأخيرا يلعب نادي رشيد مع مركز شباب المعمورة.

وكانت مباريات الجولة الماضية أسفرت عن فوز كفربولين علي أيتاي البارود بهدف مقابل لاشئ.

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وتحقيق شباب المعمورة الفوز علي غزل كفر الداور بهدف مقابل لاشئ وانتهت مباراة حوش عيسي ومياه البحيرة بالتعادل السلبي 0-0 وبنفس النتيجة تعادل مباراة بدر مع سبورتنج 0-0 وشباب العبور مع رشيد.

كما تعادل مركز شباب كوم حمادة مع الترام 1-1 وبنفس النتيجة تعادل نادي كوم حمادة مع شباب القباري، وحقق فريق نهضة العامرية الفوز علي اسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة غزل كفرالداور وشباب العبور بفوز العبور بهدف مقابل لاشئ و تعادل إيجابي بين رشيد -حوش عيسي 1-1.

وسبورتنج علي شباب كوم حمادة بخمسة أهداف مقابل هدف، وإيتاي البارود علي نادي كوم حمادة بهدفين مقابل هدف، وتعادل القباري مع اسكندرية للبترول ايجابيا 2-2

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- سبورتنج 24 نقطة

2- بدر24 نقطة

3-الترام 23نقطة

4-مياه البحيرة 21نقطة

5-اسكندرية للبترول 20نقطة

6-إيتاي البارود18نقطة

7-مركز شباب كفربولين 17نقطة

8-شباب كوم حمادة 16نقطة

9-نهضة العامرية 16نقطة

10-العبور15نقطة

11-رشيد 14نقطة

12-حوش عيسي 14نقطة

13-القباري 13نقطة

14-المعمورة 12نقاط

15-غزل كفرالدوار10نقاط

16- نادي كوم حمادة 10نقاط