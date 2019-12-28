رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا| Zamalek online

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم.