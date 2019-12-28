رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا| Zamalek online

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا| Zamalek online والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد فوزي.
تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا
حراسة المرمى :محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو يونايتد ونادي أول أغسطس.
ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا
ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة
Advertisements