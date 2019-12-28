رياضة | تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة :"لثمانين دقيقة التي لعبنا بها 10 ضد 11 كانت صعبة للغاية. لم نتمكن من الدفاع عن النتيجة".
وأضاف :"علينا أن نفكر في المباراة التالية والفوز في مبارياتنا القادمة ، من غير الواقعي التفكير في اللحاق في ليفربول. سيكون لدينا مباراة أخرى خلال 48 ساعة علينا أن نكون مستعدين".
وتابع :"لم نتمكن من الدفاع حتى النهاية ، لقد قاتلوا حتى آخر ثانية وركضوا حتى اللحظة الأخيرة. لكن أشعر بإنه كان بالإمكان أن تجنب الأهداف".
وزادلا يشعر لاعبيني بأي ندم ، فقد قدموا كل ما يستطيعوا فعله ، لم أرى لقطات الفار لذلك أفضل أن لا أتحدث عن قراراتها".
وحول تبديل كيفين دي بروين وما إذا كان من أجل إراحته لمباراة الأحد: "مباراتنا القادمة ستُلعب خلال 48 ساعة أمام شيفيلد يونايتد".
وأشار :"فيما يخص الفارق مع ليفربول إنه كبير منذ وقتاً طويلاً، ليس من الواقعي التفكير في سباق اللقب، لقد طرحتم السؤال منذ فترة طويلة ودائماً أجيب بنفس الإجابة