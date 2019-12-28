رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يتربع على عرش الصدارة وضياع حلم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يتربع على عرش الصدارة وضياع حلم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون ليفربول 52 نقطة ليستر سيتي 39 نقطة مانشستر سيتي 38 نقطة تشيلسي 32 نقطة وولفرهامبتون 30 نقطة توتنهام هوتسيبير 29 نقطة شيفيليد يونايتد 29 نقطة مانشستر يونايتد 28 نقطة كريستال بالاس 26 نقطة Advertisements نيوكاسل يونايتد 25 نقطة أرسنال 24 نقطة بيرنلي 24 نقطة أيفرتون 22 نقطة ساوثهامبتون 21 نقطة برايتون 20 نقطة بورنموث 20 نقطة وست هام 19 نقطة أستون فيلا 18 نقطة واتفورد 13 نقطة نورويتش سيتى 12 نقطة

Advertisements