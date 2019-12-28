رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يتربع على عرش الصدارة وضياع حلم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يتربع على عرش الصدارة وضياع حلم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
ليفربول 52 نقطة
ليستر سيتي 39 نقطة
مانشستر سيتي 38 نقطة
تشيلسي 32 نقطة
وولفرهامبتون 30 نقطة
توتنهام هوتسيبير 29 نقطة
شيفيليد يونايتد 29 نقطة
مانشستر يونايتد 28 نقطة
كريستال بالاس 26 نقطة
نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
أرسنال 24 نقطة
بيرنلي 24 نقطة
أيفرتون 22 نقطة
ساوثهامبتون 21 نقطة
برايتون 20 نقطة
بورنموث 20 نقطة
وست هام 19 نقطة
أستون فيلا 18 نقطة
واتفورد 13 نقطة
نورويتش سيتى 12 نقطة