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رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يتربع على عرش الصدارة وضياع حلم مانشستر سيتي

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ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

ليفربول 52 نقطة

ليستر سيتي 39 نقطة

مانشستر سيتي 38 نقطة

32 نقطة

وولفرهامبتون 30 نقطة

توتنهام هوتسيبير 29 نقطة

شيفيليد يونايتد 29 نقطة

مانشستر يونايتد 28 نقطة

كريستال بالاس 26 نقطة

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نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

أرسنال 24 نقطة

بيرنلي 24 نقطة

أيفرتون 22 نقطة

ساوثهامبتون 21 نقطة

برايتون 20 نقطة

بورنموث 20 نقطة

وست هام 19 نقطة

أستون فيلا 18 نقطة

واتفورد 13 نقطة

نورويتش سيتى 12 نقطة

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