رياضة | دوري أبطال أفريقيا| الترجي يتعثر أمام فيتا كلوب.. والرجاء يهزم شبيبة القبائيل بثنائية بيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أفريقيا| الترجي يتعثر أمام فيتا كلوب.. والرجاء يهزم شبيبة القبائيل بثنائية بيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقد نادي الترجي التونسي نقطتين ثمينتين في مشواره بدوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبي أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم في ملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سيطر الترجي على معظم مجريات المباراة في شوطيها الأول والثاني، لكن نجوم الفريق أنيس البدري وحمدو الهوني وإبراهيما وتارا أضاعوا كل الفرص التي أتيحت لهم، وسط إستبسال من دفاعي لاعبي فيتا كلوب.

بهذه النتيجة يواصل الترجي تصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحصل فيتا كلوب على أولى نقاطه في البطولة حتى الآن.

الرجاء يهزم شبيية القبائل

وفي نفس المجموعة، تغلب الرجاء البيضاوي على ضيفه شبيبة القبائل التونسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

جاء هدفي اللقاء في الشوط الثاني، عبر بين مالانجو في الدقيقة 51، وسفين رحيمي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، وذلك بعد أن إنتهت أحداث الشوط الأول بتعادل سلبي.

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ويرتفع رصيد الرجاء بفضل هذا الفوز للنقطة السادسة ويقفز للمركز الثاني، فيما يتجمد رصيد شبية اقبائل عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الترجي التونسي 7 نقاط

2- الرجاء البيضاوي المغربي 6 نقاط

3- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط

4- فيتا كلوب الكونغولي نقطة واحدة.