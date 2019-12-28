رياضة | مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعجب اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بصورة اللاعب الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الذي نشرها عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد مباراة ليفربول و ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر والتي علق عليها قائلا:" أقوم بأي شيء يفعله كليان مبابي".

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا كبيرا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر .

وشهدت المباراة تألق كبير من اللاعب الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن نادي ليفربول حيث قام بصناعة ثلاثة أهداف و تسجيل هدف فريقه الرابع في المباراة أمام نظيره نادي ليستر سيتي.

ويستعد نادي ليفربول لاستضافة نظيره نادي والفرهامبتون علي ملعبه أمام جماهيره يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".