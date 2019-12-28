رياضة | في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الدقيقة 25 من مباراة مانشستر سيتي ومضيفه وولفرهامبتون لقطة مثيرة للجدل بين المدير الفني للسيتيزينز بيب جوارديولا ونجم الفريق رحيم سترلينج.

واحتسب الحكم مارتن أتكينسون ركلة جزاء لنادي مانشستر سيتي بعدما عاد لتقنية الفيديو، بعد عرقلة لنجم السيتي رياض محرز في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

Advertisements

وأمسك رحيم سترلينج هداف الفريق الكرة ولعب ركلة الجزاء، لكن حارس وولفرهامبتون، البرتغالي روي باتريسيو تصدى لها ببراعة، قبل أن يعود الحكم ويعيد تنفيذها بسبب خروج الحارس عن الخط.

بيب جوارديولا وفي إشارة واضحة أكد أن لاعب آخر يقوم بتنفيذ ركلة الجزاء إلا أن رحيم سترلينج بطريقة غير متوقعة قام بتنفيذها مرة أخرى وتصدى لها باتريسيو قبل أن تعود للنجم الإنجليزي ويحرزها بعدما ارتدت من الحارس، معلنا عن الهدف الأول للسيتي.

وكان الحكم أشهر البطاقة الحمراء للبرازيلي إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي في الدقيقة 12 بعد خروج خاطئ تسبب في عرقلة مهاجم وولفرهامبتون.