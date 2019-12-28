رياضة | إعلامي نصراوي يفتح النار على حكم مباراة الهلال ضد الحزم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي نصراوي يفتح النار على حكم مباراة الهلال ضد الحزم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الإعلامي والناقد الرياضي النصراوي محمد شنوان العنزي بتصريحات أشعلت غضب الجماهير الهلالية، عقب مباراة الزعيم أمام فريق الحزم، والتي جمعت بينهم مساء أمس السبت، وانتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال شنوان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكراً ياشكري.. حول فوز حزماوي إلى تعادل غير عادل..! نقطة ثمينة .. خطفها رابع العالم .. أمام الحزم ..!"، في اتهام صريح للحكم شكري الحنفوش بإهداء التعادل لنادي الهلال.

وسجل منصور حمزي أهداف اللقاء لصالح الحزم بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الهلال عند الدقيقة 53، فيما أدرك سيباستيان جيوفينكو هدف التعادل للهلال، من خارج منطقة الجزاء ليضعها في شباك الحزم عند الدقيقة 90+1، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيده 21 نقطة، فيما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.

