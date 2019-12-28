رياضة | الوحدة يسقط الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة يسقط الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول للكرة بنادي الوحدة، فوزًا ثمينا على نظيره الفيصلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وسجل راكان شملان هدف اللقاء الوحيد لصالح الوحدة بتمريره حاسمة استقرت في شباك الفيصلي عند الدقيقة 76.

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وبهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الثاني من دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة، في المركز السابع من المسابقة.

وكان تشكيل الوحدة كالآتي:-

"عبد الله الجدعاني، فواز الصقور، شافيز، البرتو بوتيا، عبد الله الزوري، محمد القرني، وليد باخشوين ، مشاري القحطاني، ماركوس جوليرمي، كريغ غودوين، يوسف نياكاتي".

فيما جاء تشكيل الفيصلي كالتالي:-

"مصطفى ملائكة، خالد الغامدي، إيغور روسي، رافييل، محمد قاسم، حسين القحطاني، روني يونيفاسيا، يوسف الجبلي، لويس غوستافو، خالد الكعبي، ويليام الفيس".