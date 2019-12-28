الامارات | الوحدة يفك الارتباط رسمياً بالثنائي ميليسي وكارليتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يفك الارتباط رسمياً بالثنائي ميليسي وكارليتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة، أمس، فك الارتباط رسمياً بالتراضي مع الثنائي الأوروغوياني ميليسي والإسباني كارليتوس، حيث باتا خارج حسابات الوحدة، بدءاً من لقاء الجولة 11 من دوري الخليج العربي اليوم أمام العين، في المباراة التي تُقام على استاد آل نهيان. وقال مشرف الفريق الأول بالنادي، عبدالسلام جمعة لـ«الإمارات اليوم»، إن النادي يسعى لتجديد صفوفه من أجل استعادة مكانته بشكل أفضل، وجاءت البداية من خلال إعلان التعاقد مع الكوري الجنوبي لي ميونغ بعقد يمتد حتى يونيو 2022. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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