الامارات | ولي عهد رأس الخيمة يكرّم أبطال «مصارعة الذراعين»

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد رأس الخيمة يكرّم أبطال «مصارعة الذراعين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، الفائزين في منافسات بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين في نسختها الأولى المخصصة للمواطنين، التي أقيمت في صالة المنطقة التعليمية في رأس الخيمة، وبلغت جوائزها 5 ملايين درهم.

وتوّج محمد موسى في وزن أكثر من 90 كلغ، وعلي المحرزي في وزن 70 كلغ، ومحمد الشحي في وزن 80 كلغ، وحسن الأغبش في وزن 90 كلغ. وتلقّى سموه هدية تذكارية من رئيس اتحاد غرب آسيا للفنون القتالية المختلطة عادل الواوان.

وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بالشباب والرياضة، وقال إن الدولة حريصة على تنمية قدرات الشباب في المجالات كافة وصقل مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بما يفيدهم ويؤهلهم للإسهام في مسيرة التطور والتنمية.

وأضاف سموه: «مصارعة الذراعين بطولة فيها جهد وتحمل، وتحتاج إلى صبر وقوة وإرادة وعزيمة، وهي تعزز هذه القيم».