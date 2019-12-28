الامارات | شباب الأهلي يطلب «القمة» وتثبيت العقدة لكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يطلب «القمة» وتثبيت العقدة لكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى شباب الأهلي إلى مواصلة الانتصارات، عندما يلتقي كلباء في ختام الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي الساعة 8:30، على استاد راشد، إذ يهدف إلى ترسيخ العقدة التاريخية بعدم الخسارة أمام «النمور» في آخر 16 عاماً، بجانب اعتلاء صدارة الدوري، مستفيداً من خسارة الشارقة أمس من الظفرة 3-1.

وتاريخياً حقق كلباء الفوز مرة واحدة على شباب الأهلي، بمسماه القديم (الأهلي)، في 2003، بينما لم يحقق الفوز بعد ذلك في 23 مباراة متتالية، كان آخرها مواجهة الفريقين في الموسم الحالي في كأس الخليج العربي، التي انتهت بفوز شباب الأهلي 1-0.

ويأمل شباب الأهلي الذي يملك 23 نقطة أن يواصل الانتصارات، بعدما فاز في الجولة الماضية على خورفكان بهدفين دون ردّ. في المقابل يخوض كلباء المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى دور الثمانية في الكأس، بعد فوز «النمور» على البطائح بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما يأمل الفريق الضيف أن يستعيد نتائجه الإيجابية في الدوري، خصوصاً أن اتحاد كلباء تعادل أمام الظفرة وخسر أمام الوحدة، بعدما كان حقق فوزاً كبيراً على عجمان بستة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد «النمور» عند 10 نقاط.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، أروابارينا في مؤتمر صحافي: «شباب الأهلي يسعى دائماً إلى أن يكون في قلب المنافسة بشكل قوي في كل البطولات التي يشارك فيها، ولكن من الضروري عدم إهدار الطاقات في التفكير في أشياء كثيرة، ويجب أن نتعامل بالقطعة مع كل مباراة بشكل منفصل، وبذل ما تستحق من مجهود يمكن أن يمنح الفريق الفوز».