الامارات | ماراثون زايد الخيري يسعد أهالي السويس بمبادرات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون زايد الخيري يسعد أهالي السويس بمبادرات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت النسخة السادسة لماراثون زايد الخيري التي أقيمت أمس في مدينة السويس، السعادة على قلوب أهالي المدينة بعد الكشف عن مبادرات خيرية جديدة تزامناً مع إقامة الحدث الخيري الكبير.

وكشف رئيس اللجنة العليا المنظمة، الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، عن مبادرات جديدة أدخلت البهجة إلى قلوب المصريين، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الكعبي في تصريح صحافي، إنه قد تم منح عدد من الأهالي في محافظة السويس، رحلات حج وعمرة إلى الأراضي المقدسة، وتقديم شقة سكنية لأسرة من المناطق العشوائية للعيش فيها.

وأضاف: «الهدف من مثل هذه المبادرات الجديدة، إلى جانب تخصيص عائد الماراثون لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، هو زرع ثقافة حب الخير، وزيادة الوعي بدعم المبادرات المجتمعية لمساعدة المحتاجين».

وقال الكعبي إن اللجنة المنظمة قرّرت رفع قيمة الجوائز المالية لفئة أصحاب الهمم اعتباراً من النسخة السابعة لتصل إلى مليون جنيه مصري بدلاً من 500 ألف.

ودعمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية المعهد القومي للأورام بأحدث جهاز لتشخيص وعلاج الأورام في العالم، ويدعى «سايبر نايف» بكُلفة بلغت 120 مليون جنيه مصري، بحسب ما أعلن مدير عام مؤسسة زايد، حمد سالم العامري.

وكان وفد من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وممثلون عن مجلس أبوظبي الرياضي قد زاروا مستشفى 57357 لأورام سرطان الأطفال.

وقدّم أعضاء الوفد الهدايا للأطفال واستمعوا لمسؤولين في المستشفى حول احتياجاتهم في الفترة المقبلة. وأكد العامري استمرار المؤسسة في أعمالها الخيرية في كل بقعة من بقاع العالم، قائلاً: «لايزال همنا هو إسعاد كل إنسان محتاج نستطيع الوصول اليه، ونسعى في مصر لتقديم المزيد في الفترة المقبلة من الأعمال لدعم الأطفال المصابين».

وكانت مدينة السويس المصرية قد استضافت صباح أمس، النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري، والبالغ جوائزه المالية مليوني جنيه مصري.

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وشارك في الحدث 20 ألفاً من الشباب والفتيات المصريين والعرب، وبحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وقيادات من دولة الإمارات.

وسيطر على سباقات الرجال والسيدات وأصحاب الهمم عداؤون من المغرب والسودان ومصر، إذ فاز بفئة الرجال، المغربي، هشام بلاني، وحل في المركز الثاني، أحمد جابر من مصر، وجاء ثالثاً عبدالصمد اليعقوبي من المغرب وذهب لقب السيدات إلى السودانية، آمنة بخيت برشم، وحلت خلفها المصريتان؛ رحمة حسني نادي ومريم ناصر باتريوس.

وحاز لقب فئة أصحاب الهمم، وليد جابر الحديدي، أمّا على صعيد السيدات فقد فازت هدى أحمد. وعقب انتهاء الماراثون، قام وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وسفير الإمارات في مصر، جمعة مبارك الجنيبي، ورئيس اللجنة العليا، الفريق محمد هلال الكعبي، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ومدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنساني، حمد سالم العامري وأمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية طلال الشنقيطي، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر بتكريم الفائزين.

وأكدت عضو اللجنة العليا المنظمة أمل بوشلاخ، أن النسخة السادسة حققت نجاحاً لافتاً على أرض السويس، نظراً لحب المصريين للشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه»، ولقيادة وشعب الإمارات. وقالت في تصريح صحافي: «استطاع الحدث أن يقدم إسهامات فعالة على صعيد رفع المعاناة عن الكثير من الجهات، من خلال تخصيص عائد الماراثون لمؤسسات تقوم على خدمة المجتمع في المقام الأول، ويزيد من دعم العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر في المجالات كافة وتعزيز الترابط بين الشعبين».

وشدّ وصيف منافسات أصحاب الهمم محمد أحمد رشاد الأنظار إليه من خلاله ظهوره الرابع في ماراثون زايد. وكان رشاد، يعمل بالقوات المسلحة المصرية في قطاع الحراسات الخاصة لسنوات عدة، ثم أصبح عضواً في منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة، وقاد منتخب بلاده في كأس العالم بأستراليا عام 2000.

وأكد رشاد في تصريح صحافي أنه «يحرص على المشاركة في الماراثون من أجل تدعيم الفكرة، خصوصاً أنها لامست فئة أصحاب الهمم».

- حظي عدد من أهالي السويس برحلات حج وعمرة

للأراضي المقدسة، بجانب إعلان اللجنة المنظمة رفع

قيمة جوائز فئة أصحاب الهمم، اعتباراً من النسخة

السابعة إلى مليون جنيه مصري بدلاً من 500 ألف.