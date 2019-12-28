الامارات | محمد بن راشد يشهد سبـاق السيدات للقدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد سبـاق السيدات للقدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق السيدات للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، في افتتاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبمشاركة 148 فارسة من مختلف الإسطبلات داخل الدولة وأندية الفروسية.

وتابع سموه فوز الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب بلقب السباق، على صهوة الجواد «فيستا»، المملوك لإسطبلات سيح السلم للقدرة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الإسبانية إيلاليا غونزاليس، على صهوة الجواد «الحجاج»، المملوك لإسطبلات إم 7، وتبعتها في المركز الثالث الفارسة الهندية نيدا شيلات، على صهوة الجواد «أمور»، المملوك لإسطبلات دباوي.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدرت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلالها المركز الأول على صهوة الجواد «كاستليبار توب غير»، المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلة زمناً قدره 1:22:56 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز، على صهوة الجواد «بوغدان»، المملوك لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:24:22 ساعة، وتبعتها في المرتبة الثالثة الفارسة المغربية مها خالد، على صهوة الجواد «تايلي»، المملوك لإسطبلات الأجيال، مسجلة زمناً قدره 1:24:38 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة السلوفاكية سيمونا تشلباكوفا، على صهوة الجواد «ينتل»، المملوك لإسطبلات النصر 2 للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:24:44 ساعة، وحلت في المرتبة الخامسة الفارسة فاطمة جاسم المري، على صهوة الجواد «روكابيلي»، المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلة زمناً قدره 1:24:46 ساعة.

وحافظت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، باحتلالها المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 2:37:31 ساعة، بينما قفزت الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب من المركز الـ11 إلى الوصافة، على صهوة الجواد «فيستا»،، المملوك لإسطبلات سيح السلم للقدرة، مسجلة زمناً قدره 2:39:33 ساعة، كما تقدمت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس من المركز الـ20 إلى الثالث، على صهوة الجواد «توم جونز»، المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلة زمناً قدره 2:39:39 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الإسبانية إيلاليا غونزاليس، متقدمة من المركز الـ10، على صهوة الجواد «الحجاج»، المملوك لإسطبلات إم 7، مسجلة زمناً قدره 2:39:46 ساعة، بينما حافظت الفارسة فاطمة المري على موقعها في المركز الخامس، مسجلة زمناً قدره 2:40:11 ساعة.

وواصلت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز تمسكها بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، باحتلالها المركز الأول، مسجلة زمناً قدره 3:39:39 ساعات، بينما تقدمت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس من المركز الثالث إلى الوصافة، مسجلة زمناً قدره 3:40:57 ساعات، وتراجعت وصيفة المرحلة الثانية، الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب، إلى المركز الثالث، مسجلة زمناً قدره 3:41:07 ساعات، وحافظت الفارسة الإسبانية إيلاليا غونزاليس على موقعها في المركز الرابع، مسجلة زمناً قدره 3:44:12 ساعات، والأمر نفسه بالنسبة إلى المركز الخامس الذي حلت فيه الفارسة فاطمة المري، بزمن قدره 3:45:58 ساعات.

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ويتواصل المهرجان بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي اليوم، الذي يتميز بمنافسة مفتوحة لجميع أندية الفروسية في الدولة، للفوز بأهم السباقات المخصصة للإسطبلات الخاصة.

أما ثالث السباقات، فيحمل اسم «جميلتي»، وهو مخصص للأفراس، إذ شهدت نسخة العام الماضي فوز الفارس عبدالرحمن الغيلاني باللقب، على صهوة الفرس «المندرة»، ثم يقام بعد ذلك سباق آخر للبوني، المخصص للفرسان الصغار، ويختتم بالسباق الرئيس، السبت المقبل، بإقامة السباق الرئيس الذي يقام على مسافة 160 كلم.

- تُوجت الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب بلقب السباق، بينما حلت ثانية الإسبانية إيلاليا غونزاليس، ثم ثالثة الفارسة الهندية نيدا شيلات.

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فارسة شاركن في سباق السيدات الذي أقيم على مسافة 120 كلم.