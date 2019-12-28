الامارات | عودة قناص «الزعيم» لابا كودجو تهدد دفاع الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قناص «الزعيم» لابا كودجو تهدد دفاع الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق العين، اليوم، ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، على استاد آل نهيان الساعة 20:30، ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي، والفريقان يسعيان لتحقيق الفوز ومصالحة جمهورهما من خلال بوابة الكلاسيكو، بعد أن سقط «الزعيم» في فخ الخسارة في الجولة الماضية على يد الظفرة 2-1، بينما حصد الوحدة نتائج مخيبة منذ جولات عدة، رغم فوزه الصعب والشاق في الجولة 10 على حساب كلباء، لكنه بعد ذلك بأيام ودع مسابقة الكأس بالخسارة مجدداً من فريق الجزيرة، الذي سبق وأخرجه كذلك من مسابقة كأس الخليج العربي.

وسيكون دفاع الوحدة في اختبار صعب أمام هجوم العين القوي، الذي يستعيد خدمات هداف الدوري التوغولي لابا كودجو، بجانب عدد من لاعبيه البارزين، بينهم بندر الأحبابي.

وبات لزاماً على الوحدة تصحيح الوضع، خاصة في مباراة بالغة الأهمية اليوم، إذ يحتل العنابي المركز السادس بـ14 نقطة، ومن شأن الفوز أن يقربه بفارق نقطة فقط عن العين (18). ويظل المشكلة الأكبر عدد الأهداف التي تدخل شباك الوحدة في كل مباراة، إذ تلقى في الدوري حتى الآن 22 هدفاً، وهو رقم كبير لم يعتد عليه العنابي، في المقابل تلقى العين 13 هدفاً، بينما سجل 24 هدفاً، وسجل الوحدة 20 هدفاً.

وقال مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، إن المباراة ستكون صعبة على الجانبين، لكنه متفائل بتطور أداء الوحدة من مباراة لأخرى، خاصة بعد الأداء الذي قدمه الفريق في لقاء الكأس أمام الجزيرة، رغم الخسارة، وشدد على أن الفريق يعاني ضغط المباريات، خاصة في ظل الغيابات العديدة في صفوفه، لكنه أوضح في المؤتمر الصحافي أن اللاعبين جاهزون لتقديم مباراة كبيرة.

Advertisements

وأعلن أمس نادي الوحدة رسمياً فك الارتباط بالتراضي بلاعبيه الأجنبيين، الأوروغوياني نيكولا ميليسي، والإسباني كارليتوس، حيث باتا خارج حسابات الفريق في لقاء اليوم أمام فريق العين.

في المقابل، قال مدرب العين، العراقي غازي فهد أن عودة المصابين، ومنهم التوغولي لابا كودجو، وكذلك بندر الأحبابي ومحمد فايز وريان يسلم، من شأنه تعزيز صفوف الفريق، وتنويع الخيارات أمامه للدفع بأفضل العناصر الجاهزة للمباراة.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.