الامارات | عجمان يفرح بالفوز بعد 85 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يفرح بالفوز بعد 85 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق عجمان إلى الانتصارات بعد غياب 85 يوماً لم يشهد خلالها تحقيق الفوز، منذ آخر انتصار كان على الوصل في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وجاء ذلك بعد الفوز أمس، على حتا 3-1 في المباراة التي أقيمت في عجمان ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي. وأحرز لعجمان المتألق بوباكار تراولي هدفين (2-21)، ومدافع حتا درويش محمد في مرماه بالخطأ، بينما أحرز هدف حتا الوحيد كريستيان لوبيز في الدقيقة 10، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد عجمان إلى 12 نقطة، بينما توقف رصيد حتا عند ثماني نقاط ليتأزم موقف الفريق.