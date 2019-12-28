شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون يفوز على مانشستر سيتي ويحرمه من وصافة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ولفرهامبتون فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

شهدت بداية المباراة ضغط قوي من كلا الفريقين وفي الدقيقة 12 انفرد ديجو لاعب ولفرهامبتون وتعرض للعرقلة من الحارس البرازيلي إيدرسون وعلى الفور أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ليقوم جوارديولا بالتدخل سريعا بخروج أجويرو ونزول برافو الحارس البديل.

بعدها مباشرة وبالتحديد في الدقيقة 25 تعرض رياض محرز للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم ركلة جزاء يتصدر لتسديدها رحيم ستيرلينج وينقذها الحارس ويتدخل الـvar ليعيد الركلة لدخول لاعبين من ولفرهامبتون منطقة الجزاء أثناء تسديد الركلة.

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ويتصدر ستيرلينج لتسديد الركلة مرة أخرى ويسددها في نفس الزاوية ويصدها الحارس البرتغالي باتريسيو مرة أخرى إلا أن الكرة ارتدت لستيرلينج ليودعها الشباك محرزا الهدف الأول لفريقه.

مع بداية الشوط الثاني أحرز ستيرلينج الهدف الثاني من انفراد من تمريرة حريرية من دي بروين ليضعها في المرمى في الدقيقة 50.

وبعد الهدف الثاني تحكم فريق ولفرهامبتون في أحداث المباراة بشكل تام، وأحرز أداما تراوري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55 بتسديدة من خارج المنطقة، وعاد نفس اللاعب ليهدي زميله المكسيكي راؤول خيمينيز هدية يحرز منها هدف التعادل في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 89 أحرز المدافع مات دوهيرتي الهدف الثالث للذئاب، وتتواصل الإثارة بالمباراة وفي الدقيقة 92 يحصل مان سيتي على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها ستيرلينج لتصطدم بالعارضة لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بنتيجة 3-2.

بتلك النتيجة يقفز فريق ولفرهامبتون إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ويتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 38 في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي في المركز الثاني.