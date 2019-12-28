وولفرهامبتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي ويفوز بثلاثية في البريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
تمكن فريق وولفرهامبتون من تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح التسجيل رحيم ستيرلينج لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 25 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني لمصلحة المان بلو في الدقيقة 50.
ثم قلص أداما تراوري النتيجة لمصلحة وولفرهامبتون في النتيجة 55.
وفي الدقيقة 82، تمكن راؤول خمينيز من إضافة هدف التعادل لمصلحة وولفرهامبتون، بعد تمريرة رائعة من أداما تراوري.
وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، تمكن مات دوهيرتي، من إضافة الهدف الثالث وهدف النقاط الثلاثة، لصالح وولفرهامبتون.
وبهذه النتيجة يبقى مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يرتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 30 نقطة يحتل بها المركز الخامس.
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