المري يكرم بطل العالم للزوارق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الملازم سالم العديدي قائد زورق «فيكتوري 3»، لتحقيقه المركز الأول في بطولة العالم للزوارق السريعة، التي أقيمت مؤخراً في ولاية ميتشجان في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشاد اللواء المري بما حققه ضابط من شرطة دبي بقيادته زورق فيكتوري إلى الإنجاز العالمي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للانتصارات العالمية لدولة الإمارات في مجال السباقات البحرية السريعة، وترجمة لتطلعاتنا بتحقيق إنجازات مستحقة عن جدارة، وإعلاء راية الوطن في مختلف المحافل الدولية، وتعزيز سمعة وريادة الإمارات في مختلف المنافسات العالمية.
وأثنى على سجل إنجازات العديدي، مؤكداً أنه من المثابرين على تحقيق الإنجازات.من جهته، تقدم الملازم سالم العديدي، بالشكر إلى اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تكريمه ودعمه المستمر.
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