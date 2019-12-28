شكرا لقرائتكم خبر عن العضب: السباق يعكس اهتمام الدولة بالمرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي للقدرة بالبداية الناجحة والقوية لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مشيداً بمكاسب المهرجان الكبيرة هذا العام، خاصة من ناحية وصول فارسات جدد إلى منصة تتويج سباق السيدات الافتتاحي للتظاهرة التي تضم 4 سباقات بدأت بسباق السيدات وتستكمل اليوم بسباق الإسطبلات الخاصة ثم سباق الفرسان غداً، قبل موعد السباق الرئيسي للمهرجان الذي يقام على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يوم السبت المقبل والذي يتوقع له مشاركة قياسية هذا العام تتعدى 350 فارساً وفارسة يمثلون 45 دولة. وأكد أن سباق السيدات الذي ذهب الفوز به لصالح إسطبلات سيح السلم لسمو الشيخ حمدان بن راشد، يعكس اهتمام دولة الإمارات بتمكين المرأة والاستفادة منها كعنصر فعال في المجتمع بدليل تميزها وحرصها على المشاركة في أقوى منافسات القدرة.
وانتهز العضب الفرصة وتوجه بالنيابة عن مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية بالشكر إلى الشركات والمؤسسات الراعية لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة وهي ممثلة في: لونجين، مبادلة، عزيزي للتطوير، والطاير للسيارات.
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