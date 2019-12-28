شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة زايد الخيرية تهدي مصر أحدث جهاز لعلاج الأورام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية عن دعم المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة الذي سيذهب له ريع السباق بمعدات وأجهزة طبية متنوعة من بينها أحدث جهاز لتشخيص وعلاج الأورام في العالم ومسماه العلمي «سايبر نايف» وتكلفته 120 مليون جنيه مصري، وكما أوضح لنا.. فالجهاز يعمل من دون جراحة في محاصرة الأورام التي يصعب الوصول إليها ويحاصرها للقضاء عليها. وأضاف العامري أن مؤسسة زايد للأعمال الخيرية تقوم بأعمال كثيرة في هذا السبيل وبالنسبة إلى مصر هناك تنسيق وتعاون مستمرين من خلال معهد تعليم اللغة العربية التابع له حيث يتم إمداده بالأئمة والمعلمين.
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