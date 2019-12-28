سعود بن صقر يشهد خامس أيام مهرجان محمد بن زايد للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن «السوان 2019» والتي خصصت لفئة الثنايا وأقيمت لمسافة 8 كيلومترات على أرضية ميدان السوان، كما شهد المنافسات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربية.

وانتزعت «هملولة» لفرج غانم الظاهري ناموس الشوط الرئيسي الأول لفئة الثنايا لتحرز كأس الأبكار ومليوناً ونصف مليون درهم، وفي الشوط الثاني الخاص بالجعدان فاز «نايف» لمحمد سلطان الكتبي بالمركز الأول محرزاً البندقية ومليون درهم، وبعد ختام أشواط الرموز توج سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، الفائزين بأشواط الرموز في منصة ميدان السوان لسباقات الهجن.

وجاءت بقية نتائج الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط الثالث «رغد» لراشد سعيد الكتبي، والشوط الرابع «عزايم» لسيف سلطان العرياني، والشوط الخامس «ملبي» لعلي حمودة الظاهري، والشوط السادس «كفو» لأحمد سالم الفلاحي، والشوط السابع «ترميج» لأحمد عبيد الكتبي، وفي آخر أشواط الفترة المسائية لفئة الثنايا أحرزت «وشل» لحمد راشد الكتبي المركز الأول، وحصل الفائزون في الأشواط على جوائز نقدية قيمة، وشهدت المنافسات المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول الخليج.

وكانت «مخيفة» لحارب خلفان الغفلي أحرزت ناموس أول أشواط الفترة الصباحية لفئة «الثنايا»، وفي الشوط الثاني حلقت «مخايل» لمحمد عمران الكتبي بناموس الشوط والمركز الأول، وفي الشوط الثالث كسب «مرموق» لسالم عبدالله المسافري المركز الأول، وفي الشوط الرابع حلق «مايهاب» لعلي خلفان العليلي بالمركز الأول، وفي خامس أشواط الفترة الصباحية انتزعت «الشامخة» لحمد محمد العامري المركز الأول.

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وتصدرت الشوط السادس «روعة» لعبدالله سعيد الظاهري وحلقت بالمركز الأول، وفي الشوط السابع كان «رصاد» لعبدالله حمد العامري أول الواصلين إلى خط النهاية لينتزع المركز الأول، وتفوق «سياف» لعلي ناصر المري في الشوط الثامن ليظفر بالمركز الأول، وفي الشوط التاسع تقدمت «العزوم» لعلي سالم الكتبي جميع منافساتها إلى خط النهاية، وخطفت المركز الأول، وفي عاشر الأشواط الصباحية حلقت «الفاتنة» لحمد محمد الوهيبي بالمركز الأول.

وفي الشوط 11 فاز «عنيد» لسلطان محمد المنصوري، وفي الشوط 12 تصدر «القوس» لموسى عبد العزيز الموسى، وفي الشوط 13 تفوقت «فتنة» لسالم راشد الكتبي، وذهب آخر الأشواط الصباحية إلى «الحذرة» لخليفة سلطان السويدي.

وحققت «هملولة» لفرج علي الظاهري التوقيت الأفضل لفئة الثنايا بعد فوزها بالشوط الرئيسي الأول المفتوح لفئة الثنايا والخاص بالأبكار، وقطعت «هملولة» مسافة 8 كيلومترات بزمن 12:26:1 لتحرز التوقيت الأفضل.

وتختتم مساء اليوم فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «السوان 2019»، وذلك مع منافسات سن الحول والزمول لمسافة 8 كيلومترات على أرضية ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان لمنافسات الحول والزمول 22 شوطاً، وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، وتشهد الأشواط الصباحية 18 شوطاً خصصت 4 أشواط منها لأهالي المناطق التي تحتضن المنافسات، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي تشهده هذه الرياضة التراثية العريقة، بينما ترتفع وتيرة التنافس مع الأشواط المسائية و4 أشواط للرموز، منها شوطان للأبكار ومثلهما للجعدان.