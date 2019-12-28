ريجيكامب: حماسة فريق خورفكان مفيدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس



أكد ريجيكامب مدرب الوصل جاهزية «الإمبراطور» لخوض مباراة اليوم أمام خورفكان.وتابع: في الكأس فزنا بهدف وصلنا به إلى ربع نهائي المسابقة، ومباراة الدوري أصعب بالنسبة لنا، ومن المتوقع أن يكون الخصم خلالها أكثر جاهزية واستعداداً، وهذا ما أريده كمدرب لأن فريقنا يجيد اللعب في المواجهات الصعبة، كما أن حماسة فريق خورفكان ورغبته في الفوز ستسهم في فتح الملعب أمام لاعبينا ما يسهل مهمة فوزهم بالمباراة.

وأكد أن فريقه رغم الانتقادات يسير في الطريق الصحيح معتبراً أن مستواه كان جيداً ومميزاً خلال الفترة الأخيرة.