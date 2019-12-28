الظفرة يهزم الشارقة 3-1 ويهدد صدارته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة:محمد مصطفى

نجح الظفرة في الحاق الخسارة الأولى بالشارقة المتصدر في دوري الخليج العربي هذا الموسم، وتغلب عليه بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي، ورفع «الفارس» رصيده إلى 17 نقطة، وتقدم إلى السادس، بينما تجمد رصيد «الملك» عند 24 نقطة متمسكاً بالصدارة مؤقتاً بانتظار مباراة شباب الأهلي اليوم مع كلباء.

وكانت آخر خسارة ل«الملك» في الدوري أمام الوصل في 12 مايو/ أيار 2019 ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري.

ونجح أصحاب الأرض في كسب 6 نقاط مهمة في ظرف أسبوع واحد، بعدما سبق له أن فاز على العين في الجولة الماضية 2-1.

وباغت الظفرة ضيفه الشارقة بهدف في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة من ركلة حرة بعد الخطأ الذي ارتكبه سالم سلطان، سددها خالد باوزير رائعة على يسار الحارس الحوسني.

اعتمد أصحاب الأرض على أسلوب إغلاق المنطقة الخلفية لسد المنافذ على هجوم «الملك» الذي قاد عدداً من المحاولات حتى نجح في ادراك التعادل عن طريق ميدينز الذي سجل من ركلة لجزاء عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 32.

وتراجع إيقاع المباراة في الجزء الأول من الشوط الثاني مع غياب كامل للفرص من كلا الفريقين، وفي الظفرة غادر إبراهيم سعيد مصاباً، ونزل مكانه خلف الحوسني، ووجد ماركوس فينسيوس كرة على مشارف خط 18 سددها ضعيفة في يد السناني.

وتقدم الظفرة مرة أخرى بهدف رأسي جميل عبر المدافع عبدالرحمن يوسف الذي ارتقى عالياً مستفيداً من عرضية واسكنها شباك الحوسني في الدقيقة 60، ولم تكن هناك ردة فعل قوية للشارقة، بينما هدد أصحاب الأرض مرمى الحوسني في مناسبتين، وسجل جواو بيدرو الهدف الثالث للظفرة في الدقيقة 93، وطرد الحكم سهيل المنصوري في آخر دقيقة من المباراة.

يذكر أن المباراة شهدها الصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، من أجل الوقوف على مستويات لاعبي الأندية، لاختيار القائمة الرئيسية التي يخوض بها مباراة الأبيض أمام إندونسيا يوم 26 مارس/ آذار المقبل، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.