محمد بن سعود يتوج الفائزين في بطولة مصارعة الذراعين

توج سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الفائزين في بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين أمس بالصالة الرياضية بالظيت، وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بالشباب والرياضة، وقال إن الدولة حريصة على تنمية قدرات الشباب في كافة المجالات وصقل مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بما يفيدهم ويؤهلهم للإسهام في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسحلة وإخوانهم حكام الإمارات.

وقال إن استضاقة رأس الخيمة لبطولة مصارعة الذراعين تأتي متسقة مع توجهات القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الذي يولي الشباب اهتماماً خاصاً.

وقال سموه إن البطولة تعتبر نوعية وإضافة لسجل رأس الخيمة في المجال الرياضي وتعزز مكانتها ودورها في هذا المجال، إلى جانب أنها كانت فرصة اجتماعية لالتقاء الشباب وتجمعهم بهذا العدد الكبير وأضفت أجواء من خلال تواجد أسر اللاعبين المشاركين وأصدقائهم، مضيفاً: «مصارعة الذراعين بطولة فيها جهد وتحمل وتحتاج إلى صبر وقوة وإرادة وعزيمة وهي تعزز هذه القيم لدى شبابنا».

Advertisements

وهنأ سموه المتوجين وتمنى حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ، وقال إن الرياضة لا خاسر فيها فالكل فائز طالما أنه تقدم وحرص على المشاركة، واختتم سموه حديثه مقدماً الشكر للجنة المنظمة ولكل الجهات التي ساعدت على نجاح البطولة.

ونال محمد موسى المعلم المركز الأول في فئة وزن فوق 90 كيلوجراما وحصل على لقب البطولة ومبلغ 200 ألف درهم وحل حمد خلفان الشحي ثانياً في الفئة ذاتها وطلال محمد العامري ثالثاً، وتوج علي خلفان المحرزي بالمركز الأول في فئة وزن 70 كلج، وجاء فيصل محمد المنصوري ثانياً وعلي الدهماني ثالثاً، وفي فئة وزن 80 كلج نال محمد سيف الشحي المركز الأول وحل إبراهيم سعيد الحبسي ثانياً، وجاء معاذ سعيد الحبسي ثالثاً، وكان المركز الأول في فئة وزن 90 كلج من نصيب حسن محمد الأغبش وجاء أحمد غانم ثانياً وحل فيصل الشحي ثالثاً. ومن جهته، امتدح أحمد بن درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدعم والاهتمام للحدث البارز من سمو ولي عهد رأس الخيمة وحرصه على حضور اليوم الختامي لمتابعة المنافسات .

وأوضح أن النجاح اللافت للنسخة الأولى يمهد الطريق للواقع الذي يمثل الإضافة القوية لتميز الإمارة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، ما جعلها واجهة سياحية بفضل الإمكانات العالية والبنية التحتية الممتازة.