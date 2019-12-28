شكرا لقرائتكم خبر عن جيوفنكو ينقذ بطل آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أنقذ الإيطالي جيوفنكو، فريقه الهلال (بطل آسيا)، من فخ مضيفه الخزم، عندما أدرك التعادل للأخير في الدقيقة 91 لتنتهي المواجهة التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة عشرة بالتعادل 1-1، وهو التعادل الثالث للهلال في الدوري.
بكّر أصحاب الأرض بالتسجيل عند الدقيقة 53 عن طريق منصور حمزي، وبعد عدة محاولات استطاع جيوفنكو تسجيل هدف التعادل من تسديدة على يسار المغربي مالك عسلة في الدقيقة 91.
وتستكمل، اليوم السبت، مباريات الجولة بثلاث مباريات، حيث يحل النصر المتصدر ضيفاً على الفيحاء التاسع في المجموعة، ويستقبل الشباب العاشر أهلي جدة في قمة الجولة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتشهد أبها ديربي مرتقباً بين أبها وضمك، ويستضيف الاتحاد الفتح على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
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