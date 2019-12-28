سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، اليوم، منافسات السباق الثاني من مجموع سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة، وهو السباق المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً، وقامت اللجنة المنظمة المشرفة على السباق بتقسيم مسافته إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 35 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة أيضاً، ثم المرحلة الثالثة ذات اللون الأزرق وتبلغ مسافتها 27 كيلومتراً، وتعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة ذات اللون الأبيض ومسافتها 18 كيلومتراً وهي المرحلة التي يتوج في أعقابها الفرسان والإسطبلات الفائزة.

ومن المتوقع أن يشهد سباق اليوم المخصص للإسطبلات الخاصة، مشاركة واسعة من قبل الفرسان والفارسات، ويتوقع أن تكون المنافسة حامية ومثيرة، من أجل التتويج وكسب الصدارة والفوز بالجوائز العينية والمالية المميزة المرصود لأصحاب الصدارة.

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جيسيكا حاملة اللقب

وكانت الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موستيرت من إسطبلات زعبيل، قد فازت بلقب سباق الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم في ثاني أيام النسخة الماضية للمهرجان، وشهد مشاركة كبيرة بلغت 342 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحققت جيسيكا موستيرت اللقب بعد أداء قوي أكدت فيه حنكتها وقدرتها، بعد أن قطعت المسافة الكلية للسباق البالغة 119 كيلومتراً، على صهوة «آر أو هامليت». وحل في المركز الثاني إبراهيم حسن الحمادي على صهوة «اجيلي دي كردينت» من إسطبلات ماس، وجاءت في المركز الثالث ليلى المرزوقي على صهوة «زاجارا» من إسطبلات الكمدة.