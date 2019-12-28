100 متسابق يشعلون إثارة تل مرعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن أكثر من 100 متسابق منافسات الاستعراض الحر، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمدينة زايد «تل مرعب»، تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي وشراكة استراتيجية مع شركة أدنوك وشراكة إعلامية مع أبوظبي للإعلام بمشاركة دولية في الحدث الرياضي والتراثي الأضخم في المنطقة.

أكد محمد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 أن الإقبال الكبير من الجمهور والمشاركين خلال اليوم الأول لانطلاق الفعاليات الرياضية والتراثية يعكس النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في الوصول إلى أعداد كبيرة من عشاق التحدي والمغامرة والإثارة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تضع الاهتمام بالشباب وصون التراث والحفاظ عليه في مقدمة أولوياتها بجانب إبراز الوجهة الحضاري والسياحي لمدينة ليوا ومنطقة الظفرة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال نجاح الفعاليات المتنوعة بالمنطقة، في أن ترسخ لنفسها مكاناً بارزاً على الخريطة السياحية، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

وتواصت الإثارة منذ انطلاقة المهرجان بالجولة الأولى من الاستعراض الحر الذي شهد مشاركة واسعة من الشباب الذين تحلو بالحماس وروح التحدي، وانحصرت المنافسة على فئتي النسيان والاستيشن، ويلقى الاستعراض الحر إقبالاً من الشباب بشكل كبير، واستطاع القائمون على المنافسة في السنوات الماضية تقنين هذه الرياضة، ووضعها في قالب احترافي من خلال القوانين التي وضعها نادي ليوا الرياضي، بالإضافة إلى الحلبة المميزة والمخصصة لذلك.

وتبلغ قيمة جوائز الاستعراض الحر لكل فئة 125000 درهم المركز الأول 50000 درهم، والمركز الثاني 30000 درهم، والمركز الثالث 20000 درهم، والمركز الرابع 15000 درهم، والمركز الخامس 10000 درهم.

وتنطلق اليوم منافسات بطولة ليوا دريفت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، ويشارك في هذه البطولة، هواة ومحترفو رياضة الدريفت، وما يميز هذه الرياضة أنها تحتاج لقيادة محترفة جداً وعالية التركيز، كما يجب على المتسابق فيها التركيز على قيادة منافسه في نفس الوقت لكي يتفوق عليه، وتعتبر رياضة الدريفت رياضة قوية من رياضات الاستعراض بالسيارات، وتصل المتعة إلى قمتها، حيث تشهد الحلبة دخول سيارتين في الوقت نفسه في حلبة الاستعراض الخاصة، وتعد منافسة جاذبة وبقوة للكثير من الشباب، وتعتمد في طابعها على معادلة بسيطة تجمع ما بين صرير العجلات والدخان المنبعث منها وبين زاوية الانحراف التي يمكن أن تنطلق بها السيارة على الحلبة.

وأشار رئيس اللجنة الرياضية الى أن اللجنة المنظمة وفرت كافة عناصر الأمن والسلامة لإقامة منافسات الاستعراض الحر في الأجواء الملائمة والمناسبة، مبيناً أن حلبة الاستعراض الحر مجهزة من كل النواحي وتتوفر فيها كل وسائل الأمن والسلامة والشروط اللازمة لمثل هذه المنافسات لضمان سلامة المتسابقين وعدم تضرر سياراتهم.