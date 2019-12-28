شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد لن يبرح الذاكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مشهد مهيب يعكس الحب والتقدير لروح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرص المشاركون من أصحاب الهمم على قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد، وذلك قبل بدء السباق وقبل وصول كاميرات التلفزيون ومسؤولي اللجنة المنظمة ووزارة الشباب والرياضة.

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