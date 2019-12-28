ليفربول يسحق وصيفه ليستر بالأربعة ويستعد لوولفرهامبتون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسع فوز ليفربول الساحق 4-صفر على وصيفه ليستر سيتي الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة، لكن لا يوجد متسع من الوقت أمام فريق المدرب يورجن كلوب، ليحتفل بنجاحه.

وسجل فيرمينيو «هدفين» وميلنر من ركلة جزاء، وأرنولد أهداف ليفربول.

وسيعود ليفربول للعب غداً الأحد، ضد وولفرهامبتون في ستاد «أنفيلد» ضمن الجولة ال20، قبل أن يخوض مواجهة صعبة أخرى بملعبه أمام شيفيلد يونايتد، الخميس المقبل.

ويملك وولفرهامبتون القدرة على إزعاج أي فريق في الدوري لكن حتى ليستر المبهر انهار أمام قوة ليفربول،وعادل ليفربول أكبر فارق نقاط في الصدارة في تاريخ الدوري خلال هذه المرحلة بالموسم ولم يفشل فريق في التتويج باللقب بعد الوصول لهذا الفارق.

ويمضي ليفربول في طريقه نحو خوض موسم كامل دون هزيمة وهو إنجاز حققه أرسنال في موسم 2003-2004 وبريستون نورث في 1888-1889.

وربما يمكن التنبؤ بهذا لكن كلوب يريد تجنب أي تكهنات، خصوصاً أن فريقه لم يسبق له الفوز بلقب البريميرليج خلال 30 عاماً.

وقال كلوب: «يمكنني أن أكتب القصص بنفسي.. القصة الأولى عن عدم خسارة أي فريق في التاريخ - أو في تاريخ الكرة البريطانية على الأقل - الصدارة بعد الوصول لهذا الفارق في النقاط».

وتابع المدرب الألماني «سنلعب ضد وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد ثم إيفرتون (في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي) وتوتنهام ومانشستر يونايتد في المباريات ال5 المقبلة. لا يبدو لي أن هذه المباريات محسومة لنا لكي أكون صادقاً».

ويحتاج تشيلسي إلى استجماع قواه، بعد أن خسر 5 مرات في آخر 7 مباريات بالدوري، عندما يتجه في رحلة قصيرة إلى ملعب آرسنال، حيث يخوض المدرب ميكيل أرتيتا أول مباراة على أرضه.

ويحل اليوم مانشستر يونايتد، المنتعش بعد فوزه الكبير 4-1 على نيوكاسل يونايتد، ضيفاً على بيرنلي أما توتنهام هوتسبير فيلعب ضد مستضيفه نورويتش سيتي القابع في المركز الأخير.